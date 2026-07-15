Немецкий футбольный союз не поддержал Инфантино по переизбранию президентом ФИФА — Bild

Немецкий футбольный союз (DFB) отказался подписать письмо в поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на второй срок на посту президента Международных федераций футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Bild.

Президент DFB Бернд Нойендорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Фоларина Балогуна, приостановленная дисквалификация которого позволила игроку сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (1:4).

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино намерен переизбираться на очередной срок. Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября, а выборы состоятся 18 ноября в Рабате, Марокко.