«Локомотив» отказался продавать Монтеса «Крус Асуль» — Эскивель

Московский «Локомотив» отказался продавать защитника Сесара Монтеса в мексиканский «Крус Асуль», сообщает журналист Фернандо Эскивель на своей странице в социальной сети Х.

Мексиканский клуб предлагал железнодорожникам за трансфер футболиста € 7 млн. При этом «Крус Асуль» смог достигнуть предварительного соглашения с защитником. Переговоры между клубами продолжаются, «Локомотив» хочет получить существенно большую сумму за трансфер игрока. Действующее трудовое соглашение Монтеса с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2029 года.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет € 7,5 млн.