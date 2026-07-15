15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» отказался продавать Монтеса «Крус Асуль» — Эскивель

«Локомотив» отказался продавать Монтеса «Крус Асуль» — Эскивель
Комментарии

Московский «Локомотив» отказался продавать защитника Сесара Монтеса в мексиканский «Крус Асуль», сообщает журналист Фернандо Эскивель на своей странице в социальной сети Х.

Мексиканский клуб предлагал железнодорожникам за трансфер футболиста € 7 млн. При этом «Крус Асуль» смог достигнуть предварительного соглашения с защитником. Переговоры между клубами продолжаются, «Локомотив» хочет получить существенно большую сумму за трансфер игрока. Действующее трудовое соглашение Монтеса с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2029 года.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Михаил Галактионов определил позицию, которую нужно укрепить «Локомотиву»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android