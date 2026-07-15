Англия — Аргентина: стартовые составы команд на матч 1/2 финала чемпионата мира — 2026

Сегодня, 15 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. Команды сыграют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Гехи, Спенс, Стоунз, Райс, Андерсон, Беллингем, Сака, Гордон, Кейн.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Паредес, Мак Аллистер, Фернандес, Симеоне, Месси, Альварес.

В предыдущем раунде англичане победили Норвегию (2:1), а сборная Аргентины переиграла Швейцарию (3:1).

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).