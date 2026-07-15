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Приехавший на презентацию в «Спартаке» с мамой испанец рассказал, как будет жить в Москве

Приехавший на презентацию в «Спартаке» с мамой испанец рассказал, как будет жить в Москве
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Новичок «Спартака» Виктор Парада рассказал, что планирует жить в Москве один. На подписание контракта с красно-белыми 24-летний защитник приехал с мамой. О переходе игрока из «Алавеса» было официально объявлено во вторник, 14 июля.

— Ты приехал на подписание с мамой. А жить в Москве будешь один?
— Пока один. Родители и друзья будут приезжать, когда смогут, когда будет время. Надеюсь, часто принимать гостей в течение сезона, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

С Парадой был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За новый клуб он будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

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