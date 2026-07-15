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Кейн опубликовал мотивационный пост перед полуфиналом ЧМ‑2026 с Аргентиной

Кейн опубликовал мотивационный пост перед полуфиналом ЧМ‑2026 с Аргентиной
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн опубликовал в соцсети пост перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Матч состоится сегодня, 15 июля. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Готовы отдать все силы», — написал Кейн в соцсети.

Нападающий отметился шестью голами и одной результативной передачей в шести матчах ЧМ‑2026.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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