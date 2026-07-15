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Олисе выразил желание перейти в мадридский «Реал» — Ауна

Олисе выразил желание перейти в мадридский «Реал» — Ауна
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Нападающий сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе выразил желание перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

Французский игрок считает, что «Реал» является идеальным клубом для развития карьеры. «Сливочные» надеются совершить рекордный трансфер. При этом позиция «Баварии» остаётся неизменной, немецкий клуб не хочет продавать игрока. Немецкий клуб хотел бы продлить с ним контракт, но также связался с игроками, которые потенциально могли бы его заменить. Футболист планирует обсудить этот вопрос с руководством после чемпионата мира.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующий контракт Олисе рассчитан до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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