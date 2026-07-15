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«Индивидуальность проиграла системности». Гасилин — о матче ЧМ Франция — Испания

«Индивидуальность проиграла системности». Гасилин — о матче ЧМ Франция — Испания
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал поражение сборной Франции от команды Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча, прошедшая в Далласе (США), завершилась со счётом 2:0 в пользу испанцев. Испания вышла в финал, где встретится с победителем матча Англия — Аргентина, который состоится в Атланте (США) сегодня, 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче Испания — Франция эмоций не хватило. Индивидуальность проиграла системности, а де ла Фуэнте полностью переиграл Дешама. Взгляд Дешама во втором тайме был пустым: он рассчитывал на чудо и индивидуальное мастерство, но этого оказалось недостаточно. Кроме ударов Мбаппе, у Франции ничего не было. У сборной Франции есть высокие форварды, но авторитет Мбаппе оказался слишком велик — его было просто невозможно заменить.

Ещё на 15‑й минуте французы могли остаться в меньшинстве. Судья, не удалив Олисе за фол на Родри, никак не повлиял на результат.

Когда объявили составы перед игрой, сразу стало ясно, что Динь проигрывает Ямалю. Через его фланг постоянно возникала острота у ворот французов — он был их слабым местом. Перед вторым голом французы поодиночке пытались отобрать мяч у соперников. Их обыгрывали через стеночки, а они даже не бежали за своими визави. Испанцы использовали «треугольники» на любом участке поля. Им нельзя давать пространство. Кто сможет противостоять им — Англия или Аргентина? Англия выглядит предпочтительнее.

В матче Англия — Аргентина эмоции должны быть. А какая историческая подоплёка! Это такой чемпионат мира, на котором англичане переписывают историю. У игроков Аргентины больше матчей за сезон, к тому же они провели больше времени на поле в матчах плей‑офф. Англия свежее. Но на все аргументы в пользу англичан есть один ответ — Месси. Ещё есть историческая подоплёка, связанная с Фолклендскими островами, и разговоры о заговоре. Англичанам всё же может быть сложно», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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