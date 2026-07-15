Bild: Джейдон Санчо может бесплатно перейти в «Боруссию» после ухода Адейеми в «Барселону»

Английский вингер Джейдон Санчо может вернуться в дортмундскую «Боруссию». Как сообщает издание Bild, в клубе уверены, что главный тренер команды Нико Ковач сможет помочь футболисту вернуть прежнюю форму. Англичанин покинул «Манчестер Юнайтед» летом в статусе свободного агента.

По данным источника, личной беседы с Санчо пока не было, но 26-летний игрок может стать выгодной сделкой, если ближе к концу трансферного окна в клубе по-прежнему будет наблюдаться нехватка футболистов на флангах атаки.

Также в «Боруссии» считают, что Санчо может стать «новым лицом клуба» и магнитом для фанатов после ухода форварда Карима Адейеми в «Барселону». Ранее немец прибыл в столицу Каталонии на медосмотр. Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, а также во второй половине сезона-2023/2024.