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Андрей Талалаев призвал сократить просмотры VAR в РПЛ

Андрей Талалаев призвал сократить просмотры VAR в РПЛ
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказал мнение о необходимости повышения планки допустимой борьбы и сокращения количества просмотров VAR для увеличения чистого игрового времени в матчах РПЛ. Ранее пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что министерство спорта РФ утвердило изменения в правилах футбола, согласованные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

— На встрече представителей РПЛ с руководителями судейского департамента вы спрашивали у Милорада Мажича, поднимется ли планка единоборств. Вы хотите, чтобы так было?
— В матчах чемпионата мира и Лиги чемпионов эта планка выше. Я за то, чтобы было меньше пауз, меньше просмотров VAR и чтобы они были короче. Это даст больше времени для футбола, чем любые нововведения в правилах.

— Тем не менее нововведения пойдут на пользу?
— Я услышал о них ещё зимой от европейских арбитров, когда ездил туда в перерыве между сборами. Стремление арбитров и людей, которые переживают за футбол, понятно. Но эти изменения не станут панацеей, которая позволит мячу дольше находиться в игре, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ начнётся 24 июля.

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