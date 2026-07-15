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Жедсон Фернандеш вернулся в расположение «Спартака» за три дня до Суперкубка с «Зенитом»

Жедсон Фернандеш вернулся в расположение «Спартака» за три дня до Суперкубка с «Зенитом»
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Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение клуба перед матчем Olimpbet Суперкубка России — 2026 с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале. Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в пресс-службе «Спартака» объясняли, что португалец отсутствовал на предсезонных сборах и не принимал участие в товарищеских матчах по семейным обстоятельствам. Его отъезд был согласован с клубом.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место, набрав 52 очка в 30 турах. В Суперфинале Фонбет Кубка России красно-белые одолели «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

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