Жедсон Фернандеш вернулся в расположение «Спартака» за три дня до Суперкубка с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение клуба перед матчем Olimpbet Суперкубка России — 2026 с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале. Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее в пресс-службе «Спартака» объясняли, что португалец отсутствовал на предсезонных сборах и не принимал участие в товарищеских матчах по семейным обстоятельствам. Его отъезд был согласован с клубом.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место, набрав 52 очка в 30 турах. В Суперфинале Фонбет Кубка России красно-белые одолели «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).