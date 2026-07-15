«Что я должен сказать?» Шерки ответил на вопрос о фоле Диня на Ямале в 1/2 финала ЧМ

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки ответил на вопрос о фоле защитника Люки Диня на вингере национальной команды Испании Ламине Ямале в матче 1/2 финала ЧМ-2026, после которого в ворота французов был назначен пенальти. 11-метровый реализовал нападающий испанцев Микель Оярсабаль.

«Что, по-вашему, я должен сказать? Что он плакал, что мы дали ему по голове? Нет. Такое случается в игре, это футбол. Мы должны поддержать его, и он должен быть с нами. Мы все были вместе. В перерыве мы все были вместе.

Мы знали, что второй гол будет решающим, потому что в таком матче при счете 1:0 невероятно сложно защищаться. При счете 2:0 всё совсем по-другому. Разочарование огромно», — приводит слова Шерки RMC Sport.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).