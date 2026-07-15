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«Неделя должна стать исторической!» Карседо — игрокам «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

«Неделя должна стать исторической!» Карседо — игрокам «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к своим подопечным перед матчем Olimpbet Суперкубка России — 2026 с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы начинаем неделю. Она будет исторической? Или нет? Она должна стать исторической! В выходные нас ждёт важный матч, парни. И нужно подойти к нему с правильным настроем», — сказал Карседо в разговоре с командой в видео, опубликованном пресс-службой клуба на YouTube-канале «Спартака».

Кроме того, тренер представил команде испанского новичка Виктора Параду, перешедшего из испанского «Алавеса», а также поприветствовал полузащитника Жедсона Фернандеша, который отсутствовал на предсезонных сборах по согласованию с клубом.

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