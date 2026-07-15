Актёр Антонио Бандерас поздравил сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026

Известный испанский актёр Антонио Бандерас поделился эмоциями после полуфинального матча ЧМ‑2026, в котором сборная Испании одержала победу над командой Франции со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

«Футбол — какое прекрасное напоминание, какой силой обладает эта игра: она показывает нам ценность командной работы, силу, которая рождается, когда люди стоят плечом к плечу, уверенность, которая крепнет, когда ты по-настоящему веришь в свои возможности.

Какой прекрасный урок кроется в этом матче — в том, как вели себя наши игроки. Я с тихой улыбкой жду финала — как человек, который гордится тем, кто он есть, и благодарен за ощущение, что он не один. Поздравляю, Испания!» — написал Бандерас в соцсети.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Сборная Испании встретится с победителем пары Англия — Аргентина.