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Актёр Антонио Бандерас поздравил сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026

Актёр Антонио Бандерас поздравил сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026
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Известный испанский актёр Антонио Бандерас поделился эмоциями после полуфинального матча ЧМ‑2026, в котором сборная Испании одержала победу над командой Франции со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Футбол — какое прекрасное напоминание, какой силой обладает эта игра: она показывает нам ценность командной работы, силу, которая рождается, когда люди стоят плечом к плечу, уверенность, которая крепнет, когда ты по-настоящему веришь в свои возможности.

Какой прекрасный урок кроется в этом матче — в том, как вели себя наши игроки. Я с тихой улыбкой жду финала — как человек, который гордится тем, кто он есть, и благодарен за ощущение, что он не один. Поздравляю, Испания!» — написал Бандерас в соцсети.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Сборная Испании встретится с победителем пары Англия — Аргентина.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
SF2
Кто победит в основное время?
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Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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