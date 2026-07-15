Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал российские клубы за траты на трансферы и зарплаты иностранных футболистов, а не на защиту заводов по переработке нефти.

«Давайте посчитаем. Закрыть пассивную систему защиты. Гигантский НПЗ. Сколько стоит денег? Пассивную. Да пусть даже миллиард, пусть полтора миллиарда, учитывая, что это самый большой НПЗ, который у нас есть. Сколько нужно для этого установок? Возьмём в два раза больше, чем надо по нормативу. Пусть будет с завышением цены ещё миллиард. Там установок этих будет, мама не горюй.

2,5 млрд — большие деньги. С чем сравнивать? Например, с бюджетом футбольного клуба. Один очень известный футбольный клуб, принадлежащий одной очень известной вертикально интегрированной компании, которая, бесспорно, наша гордость, не уложился в бюджет 2025 года. Поэтому потратил на футболёров, а не на воинов Красной Армии на 3 млрд рублей больше, чем было запланировано при и без того гигантском бюджете.

Крупнейший НПЗ за эти деньги можно было бы обезопасить навсегда. Не за годовой бюджет этого клуба, а за его перерасход. Возникает вопрос: «А что происходит?» Зачем это делается? Какая-то есть тайная задача? Я вам больше скажу: сейчас ребята посчитали расходы России на иностранных футболистов в 2025 году сложились из двух статей: трансферы и зарплаты с бонусами. В сумме получилось $ 243 млн — девятое место в Европе. При том, что в Европе из-за санкций нигде нахрен нашего футбола нет.

Министр спорта Михаил Дегтярёв, большое ему уважение, в октябре 2025 года приводил такую оценку: совокупные расходы на зарплаты и бонусы иностранным игрокам в РПЛ достигли примерно 53 млрд рублей. Около 70% этих денег ушли именно легионерам. 53 млрд рублей. На эти деньги можно было обезопасить все НПЗ РФ средствами точно уж пассивной защиты. Я уже не говорю, сколько можно было купить и произвести зенитноуправляемых ракет, установок «Цитадели», — сказал Соловьёв в эфире программы «Полный контакт».