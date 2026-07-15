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Ибрагимович высказался перед матчем Англия — Аргентина, упомянув ЧМ-1986

Ибрагимович высказался перед матчем Англия — Аргентина, упомянув ЧМ-1986
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался перед матчем 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. Команды сыграют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия уже видела Руку бога. Завтра они увидят левую ногу бога», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

На чемпионате мира 1986 года форвард сборной Аргентины Диего Марадона забил мяч в ворота сборной Англии рукой. На послематчевой конференции автор гола заявил, что спорный мяч был забит Рукой бога.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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