«Изнеженные миллионеры. Боятся попасть под санкции?» Соловьёв — о футболистах РПЛ

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал футболистов российских клубов, упомянув драки в «Кофемании». В разное время конфликтные ситуации в этом заведении возникали у футболистов сборной России Павла Мамаева, Александра Кокорина и Фёдора Смолова.

«Что вы слышали о футболистах? Вы увидели массовую поддержку от играющих сейчас? Вы увидели, что они отправили свои зарплаты на фронт? Что они помогают фондам? Что они встретились с бойцами? Может быть, это есть, просто я этого почему-то не вижу. Что они пошли в госпиталь проведать ребят? Что они провели показательный матч в Крыму, Донецке, Луганске? Это есть, просто нам не рассказывают?

Пьяные драки в «Кофемании» — да! Это наши футболисты! Сожительство с какой-нибудь модной моделью, которая обслуживает полклуба, — да. Изнеженные, растатуированные миллионеры. Боятся попасть под санкции? Это поставит крест на их карьере? Зато они поднимаются в рейтинге ФИФА!» — сказал Соловьёв в эфире программы «Полный контакт».