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«Всё, что хотели, мы выполнили». Черчесов подвёл итоги летних сборов «Ахмата»

«Всё, что хотели, мы выполнили». Черчесов подвёл итоги летних сборов «Ахмата»
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвёл итоги летних тренировочных сборов команды перед стартом нового сезона чемпионата России.

— Ни одной лёгкой контрольной игры на летних сборах у нас не было. Видно, что все команды с нами были настроены — это видно и по стычкам на поле. В Сербии тяжёлые футбольные условия: поле стало хуже из-за жары. Наши оппоненты только стартуют в своих чемпионатах и немного в другом состоянии находятся. Но всё, что хотели, мы выполнили. Мы играли с командами из боснийского и сербского чемпионатов. И мы должны быть готовы к такой же борьбе в чемпионате.

— Как оцените степень подготовки команды к сезону?
— Мы выполнили всё, что намечалось, но степень нашей готовности нам подскажут только игры чемпионата. Единственное: мы сдвинули игру с «Аджманом» с 17-го на 16-е число, сделав корректировку из-за того, что сезон мы начинаем уже 26 июля, а не 27. И также у наших футболистов были микроповреждения, из-за которых ребята пропускали только по несколько дней. Долгий простой, наверное, был только у Сидибе.

— Что скажете об адаптации наших новичков по итогам сборов?
— Это тоже могу сказать только после начала чемпионата. Они тренируются, но, как и остальным игрокам, только чемпионат сможет дать им оценку.

— Семь матчей в августе при тяжёлой группе в Фонбет Кубке России: «Факел», «Краснодар» и «Динамо»… Какие решения примете по логистике?
— Мы ломаем голову над ней, но сказать пока ничего не можем. Есть нюансы, которые нужно учитывать нам, но, к сожалению, не были учтены при составлении календаря. Нам нужно играть со «Спартаком» 2 августа, затем уже 5-го числа как-то добираться в Краснодар. Конечно, нам нужно принять календарь, но всё же в этих реалиях поправки какие-то в него нужно делать, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

14 июля «Ахмат» одержал победу над клубом «Радник» (Босния и Герцеговина) в товарищеском матче со счётом 3:0.

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом».

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