«Он был везде». Ибрагимович — о Родри в матче 1/2 финала ЧМ Франция — Испания

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о полузащитнике национальной команды Испании Родри в матче 1/2 финала ЧМ-2026 с Францией (2:0).

«Должен отметить, что Родри был повсюду. Какая игра, какой футболист. Он игрок, которого нечасто хвалят, но в этой игре он был везде. Он был просто великолепен. Футбол победил», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).