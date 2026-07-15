15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был везде». Ибрагимович — о Родри в матче 1/2 финала ЧМ Франция — Испания

«Он был везде». Ибрагимович — о Родри в матче 1/2 финала ЧМ Франция — Испания
Комментарии

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о полузащитнике национальной команды Испании Родри в матче 1/2 финала ЧМ-2026 с Францией (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Должен отметить, что Родри был повсюду. Какая игра, какой футболист. Он игрок, которого нечасто хвалят, но в этой игре он был везде. Он был просто великолепен. Футбол победил», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ибрагимович высказался перед матчем Англия — Аргентина, упомянув ЧМ-1986
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android