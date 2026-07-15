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Новичок «Спартака» Виктор Парада назвал лучшую защитную линию в мировом футболе

Новичок «Спартака» Виктор Парада назвал лучшую защитную линию в мировом футболе
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Новичок «Спартака» Виктор Парада назвал линию обороны, которую считает сильнейшей в современном футболе. О переходе 24-летнего игрока из «Алавеса» было официально объявлено во вторник, 14 июля.

— Кто, на твой взгляд, лучший защитник мира сейчас?
— Хороший вопрос. Мне нравится вся линия защиты «Арсенала». Игроки там тоже меняют позиции, как я. Стараюсь смотреть их матчи. Там есть чему поучиться, — сказал Парада в интервью клубной пресс-службе.

С Парадой был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За новый клуб он будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

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