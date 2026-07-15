Бубнов объяснил, в чём заключается феномен сборной Испании на ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, в чём заключается феномен сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.
«Феномен сборной Испании заключается в том, что так обороняться, как обороняются испанцы, на мой взгляд, никто не может. Они не отходят и не садятся глубоко к своей штрафной площадке. Они просто забирают мяч и за счёт контроля мяча обороняются. Причём так обороняться в 1000 раз сложнее, чем отойти к своей штрафной, потому что ты находишься в постоянном движении, под прессингом», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22' 0:2 Порро – 58'
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