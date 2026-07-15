15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов объяснил, в чём заключается феномен сборной Испании на ЧМ-2026

Бубнов объяснил, в чём заключается феномен сборной Испании на ЧМ-2026
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, в чём заключается феномен сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

«Феномен сборной Испании заключается в том, что так обороняться, как обороняются испанцы, на мой взгляд, никто не может. Они не отходят и не садятся глубоко к своей штрафной площадке. Они просто забирают мяч и за счёт контроля мяча обороняются. Причём так обороняться в 1000 раз сложнее, чем отойти к своей штрафной, потому что ты находишься в постоянном движении, под прессингом», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    
Материалы по теме
Бубнов назвал сборные, за чьей игрой было бы интересно посмотреть в финале ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android