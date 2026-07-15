Бубнов объяснил, в чём заключается феномен сборной Испании на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, в чём заключается феномен сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

«Феномен сборной Испании заключается в том, что так обороняться, как обороняются испанцы, на мой взгляд, никто не может. Они не отходят и не садятся глубоко к своей штрафной площадке. Они просто забирают мяч и за счёт контроля мяча обороняются. Причём так обороняться в 1000 раз сложнее, чем отойти к своей штрафной, потому что ты находишься в постоянном движении, под прессингом», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.