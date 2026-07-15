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Пираты‑узурпаторы. Вице-президент Аргентины высказалась о полуфинале ЧМ-2026 с Англией

«Пираты‑узурпаторы». Вице-президент Аргентины высказалась о полуфинале ЧМ-2026 с Англией
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Вице‑президент Аргентины Виктория Вильярруэль выступила с эмоциональным заявлением перед полуфиналом ЧМ-2026 со сборной Англии. Игра пройдёт сегодня, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Политик не стала прибегать к дипломатическим формулировкам и резко назвала английских футболистов пиратами‑узурпаторами. По её словам, значение матча выходит далеко за пределы спорта — оно тесно связано с историческим контекстом, в том числе с ситуацией вокруг Мальвинских островов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играем против этих пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Не собираюсь быть политически корректной или хладнокровной: против англичан всегда стоит нечто большее. Это Мальвины, это Диего, это последний шанс Лео, нужно остановить этих захватчиков. Да здравствует Аргентина! Потому что мы будем отстаивать своё до последнего вздоха!» — написала Виктория Вильярруэль в соцсети.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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