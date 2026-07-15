«Ни на минуту не выглядела уязвимой». Оуэн — о сборной Испании в матче ЧМ с Францией

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о полуфинальном матче ЧМ‑2026 между сборными Франции и Испании, в котором испанцы одержали победу со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

«Блестящая игра сборной Испании. У Франции были яркие индивидуальные исполнители, но испанская команда ни на минуту не выглядела уязвимой. Чтобы обыграть эту команду, Англии или Аргентине придётся существенно прибавить» — написал Оуэн в соцсети.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Сборная Испании встретится с победителем пары Англия — Аргентина.