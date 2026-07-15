Мохамед Салах может перейти в «Челси» — The Sun

Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в лондонский «Челси», если футболист решит остаться в Премьер-лиге, сообщает The Sun.

В случае решения остаться в Англии любое предложение от лондонского клуба станет для игрока приоритетным. Сообщается, что Салах получил три выгодных предложения от «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая». При этом предложения из Саудовской Аравии не являются самыми лучшими в финансовом плане.

Нападающий уже выступал за «Челси» с 2014 по 2016 год. В составе «Ливерпуля» футболист провёл девять сезонов, выиграв с командой Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне египтянин провёл 41 матч, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в € 22 млн. Мохамед недавно стал свободным агентом.