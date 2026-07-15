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Тимур Гурцкая объяснил, почему Эдуард Сперцян перешёл в «Аль-Ахли», а не в «Комо»

Тимур Гурцкая объяснил, почему Эдуард Сперцян перешёл в «Аль-Ахли», а не в «Комо»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян перебрался в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, а не в «Комо». Ранее сам футболист заявлял о желании продолжить карьеру в Европе.

«Понятно, зрители хотят своих любимых игроков видеть в больших командах. У Эдика был один, даже нельзя сказать, что какой-то конкретный, разговор. Там даже речь о зарплате не шла. У него был видеозвонок с Фабрегасом и разговор про «Комо» в случае ухода Нико Паса.

Понятно, что если бы у него появился «Комо» с Лигой чемпионов, может быть, он бы соблазнился на это, хотя деньги несоизмеримые были бы между «Аль-Ахли» и «Комо». Но в итоге Пас остался, а разговор так и остался разговором. И только после того, что «Комо» отвалился, Эдик окончательно принял предложение арабского клуба. Считаю, что это хорошая история, это большой чемпионат», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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