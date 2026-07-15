«Заслуга системы подготовки футболистов». Глава Ла Лиги — о выходе Испании в финал ЧМ‑2026

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал выход сборной Испании в финал ЧМ‑2026, подчеркнув заслуги национальной системы подготовки футболистов и тренеров. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

«Испанская лига не просто демонстрирует высочайший уровень игры — она активно воспитывает футболистов, готовит тренеров, делится своими наработками и из сезона в сезон способствует росту уровня мирового футбола. Испания в очередной раз показывает: крупные успехи не приходят случайно. Их основа — кропотливый труд, выстроенная система подготовки, вклад клубов и особый взгляд на футбол.

Выход в финал чемпионата мира, ставший возможным благодаря уверенной победе над Францией, отражает куда более глубокие процессы, нежели наличие талантливого поколения игроков. Это итог многолетней работы по формированию лучшей в мире системы подготовки футболистов и тренеров: клубы с самых ранних этапов делают ставку на раскрытие таланта, обучение и всестороннее развитие. Модель, которую прежде нередко подвергали сомнению, вновь убедительно доказывает свою силу», — приводит слова Тебаса Marca.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Сборная Испании встретится с победителем пары Англия — Аргентина.