«Ростов» победил «Факел» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Ростовом» и воронежским «Факелом» в рамках подготовки к сезону-2026/2027. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра прошла в закрытом режиме. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты команды хозяев.

В составе победителей забитыми мячами отметились нападающий Роналдо на 16-й минуте и полузащитник Максим Мухин на 33-й минуте.

Предыдущие товарищеские матчи команды провели 11 июля. «Ростов» одержал победу над «Краснодаром», а «Факел» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1).

В первом туре чемпионата России сезона-2026/2027 «Ростов» сыграет с «Оренбургом», а «Факел» — с махачкалинским «Динамо».