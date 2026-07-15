«Ростов» победил «Факел» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между «Ростовом» и воронежским «Факелом» в рамках подготовки к сезону-2026/2027. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра прошла в закрытом режиме. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты команды хозяев.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
15 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж, Россия
0:1 1:1 Роналдо – 16' 2:1 Мухин – 33'
В составе победителей забитыми мячами отметились нападающий Роналдо на 16-й минуте и полузащитник Максим Мухин на 33-й минуте.
Предыдущие товарищеские матчи команды провели 11 июля. «Ростов» одержал победу над «Краснодаром», а «Факел» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1).
В первом туре чемпионата России сезона-2026/2027 «Ростов» сыграет с «Оренбургом», а «Факел» — с махачкалинским «Динамо».
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