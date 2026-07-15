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Тимур Гурцкая рассказал об интересе из Европы к игрокам ЦСКА Данилову и Кисляку

Тимур Гурцкая рассказал об интересе из Европы к игрокам ЦСКА Данилову и Кисляку
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе к защитнику Кириллу Данилову и полузащитнику Матвею Кисляку из ЦСКА со стороны зарубежных клубов, намекнув на переговоры с итальянским «Комо».

«Меня это сильно удивляет, что в это трансферное окно интерес [в ЦСКА] был только к Данилову. Такой предметный интерес даже из достаточно интересных команд. Как говорит наш друг Николай Николаевич [Писарев], из очень красивого озера. Даже оттуда был интерес к нему.

Не знаю, Фабрегас ли звонил Данилову, сомневаюсь. Но у Матвея [Кисляка], допустим, который мой любимый футболист в РПЛ, у него был всего один разговор из заграницы. На Данилова был предметный интерес от многих клубов», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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