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Воспитанник Реала и Манчестер Сити Икер Позо подписал контракт с Родиной

Воспитанник «Реала» и «Манчестер Сити» Икер Позо подписал контракт с «Родиной»
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Футбольный клуб «Родина» и хорватская «Горица» достигли соглашения о переходе 25-летнего испанского полузащитника Икера Позо, сообщил официальный телеграм-канал московского клуба. Контракт с «Родиной» рассчитан на три года.

Воспитанник «Реала» и «Манчестер Сити» дебютировал за команду «горожан» U23 в 17 лет, проведя за молодёжный состав «Сити» 43 матча. С 2023 года Позо выступал в чемпионате Хорватии, а прошлым летом подписал контракт с «Горицей». В минувшем сезоне Икер принял участие в 32 матчах, забил четыре гола и сделал семь голевых передач.

«Добро пожаловать — желаем больших побед!» — говорится в сообщении клуба.

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родина» сыграет с московским «Спартаком».

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