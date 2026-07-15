«Аргентинцы будут вдесятером играть». Бубнов — перед матчем Англия — Аргентина на ЧМ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался перед матчем 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины, упомянув форварда Лионеля Месси и главного тренера южноамериканцев Лионеля Скалони.

«Вся сборная Аргентины хочет, чтобы Месси стал чемпионом мира, говорит: «Мы всё сделаем, всех обыграем, нам всё до фонаря». Месси — тренер, а Скалони там при Месси. Они так утрируют. Поэтому думаю, преимущество будет у аргентинцев. Более того, у них есть Месси, который на всех страх наводит только своим присутствием. Мне думается, что они и опытнее стали. Всё-таки у англичан опыта не хватает, там не все игроки здоровы были. Проблем хватает.

Хочу, чтобы англичане первыми забили, потому что не дай бог аргентинцы забьют — футбол будет неинтересным.

Аргентинцам будет тяжело. Считаю, что аргентинцы, как и всегда, будут вдесятером играть, потому что Месси не будет в прессинге участвовать, периодически пропадать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).