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Кафу объяснил, почему сборная Бразилии провалилась на ЧМ-2026

Кафу объяснил, почему сборная Бразилии провалилась на ЧМ-2026
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Бывший капитан сборной Бразилии и чемпион мира — 2002 Кафу объяснил, почему сборная Бразилии неудачно выступила на ЧМ-2026. Бразильцы покинули турнир, уступив на стадии 1/8 финала Норвегии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

— Почему сборная Бразилии провалилась на ЧМ-2026?
— Мы рассчитывали, что она будет более конкурентоспособной. Да, игроки стремятся дойти до финала, но проигрыш возможен. Поражения бывают разные. Многое зависит от поведения на поле. Иногда проигрываешь, но осознаёшь, что выложился по полной, бился до последней минуты, но соперник оказался сильнее. Этого на мундиале мы, к сожалению, не увидели.

Сборная Бразилии не была злой, конкурентоспособной, нацеленной на победу. Она не билась до последнего, чтобы забить. Бразильцы были апатичны и совсем не соответствовали нашим ожиданиям. Выступили наши откровенно плохо — это очевидно. Теперь ждём ЧМ-2030, — сказал Кафу в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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