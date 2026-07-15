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Габриэл Мартинелли может покинуть Арсенал этим летом

Габриэл Мартинелли может покинуть «Арсенал» этим летом — Конур
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Бразильский вингер Габриэл Мартинелли может покинуть «Арсенал» в ходе летнего трансферного окна. По информации инсайдера Экрема Конура в соцсети, игрок оказался в центре крупной трансферной борьбы.

Три клуба — «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Бавария» — проявляют большой интерес к бразильцу и внимательно следят за его ситуацией. Каждая из этих команд может присоединиться к борьбе за подписание Мартинелли.

Кроме того, «Рома» и «Ювентус» уже связались с руководством «Арсенала», чтобы обсудить возможный трансфер игрока.

Мартинелли играет за «Арсенал» с июля 2019 года. Контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.

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