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Коллина ответил Дешаму на критику судейства в матче 1/2 финала ЧМ Франция — Испания

Коллина ответил Дешаму на критику судейства в матче 1/2 финала ЧМ Франция — Испания
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина ответил главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму на критику судейства в матче 1/2 финала ЧМ-2026. Сборная Франция в этой встрече уступила команде Испании (0:2). В качестве главного арбитра матч обслуживал Иван Бартон из Сальвадора. После встречи Дешам выступил с комментарием, в котором задался вопросом: «Справляется ли судья с задачей судейства полуфинала?»

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«В ответ на комментарии Дешама, ставящие под сомнение компетентность нашего арбитра в этом полуфинале, ответ ФИФА ясен: «Да, безусловно». Наши арбитры — мирового класса», — приводит слова Коллины французский журналист Дориан Бонзома на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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