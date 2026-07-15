«Болгарский агент задурил голову». Гурцкая — о причинах срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл детали переговоров по трансферу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Мне кажется, немножко задурил голову всем этот некий болгарский агент, который был в сделке. «Локомотив» нанял болгарского агента, который им обещал точно железно, что эта сделка пройдёт, сейчас я бы сказал, какой болгарин, но всё равно ты вырежешь.

Как-то он их завёл в тупик, что переговоры очень близки. Но абсолютно случайно, честно, у меня появилась информация, из окружения Хвичи человек рассказал, что это невозможно, человек, который с Хвичей находится в Париже. Он в очень хороших отношениях со спортивным директором Кампушем.

И он сказал, что Батраков был в лонг-листе, но в шорт-листе пока его не было. Даже с учётом уход Ли Кан Ина. Да, нам приятно, конечно, было бы, чтобы после Матвея Сафонова ещё один россиянин выигрывал чемпионат Франции, Лигу чемпионов. Но пока эта история такая», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»