Кафу поддержал продление контракта Анчелотти и рассказал неизвестную ранее историю

Бывший капитан сборной Бразилии и чемпион мира — 2002 Кафу поделился мнением о будущем Карло Анчелотти во главе национальной команды и рассказал личную историю о работе с итальянским специалистом. Сборная Бразилии под руководством Анчелотти завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив команде Норвегии со счётом 1:2 в матче 1/8 финала турнира.

— Стоит ли оставлять Анчелотти в сборной?

— Анчелотти останется ещё на четыре года. У него был всего год на подготовку к мундиалю — это очень мало. Ему нужно было познакомиться со сборной, бразильским футболом, страстью, с которой бразильцы следят за чемпионатом. Теперь у него есть четыре года, чтобы добиться больших результатов.

— Расскажите историю про Анчелотти, которую никто не знает.

— Анчелотти — самый бразильский итальянец. Он с бразильцами работал во всех своих командах, у него была возможность получше познакомиться со страной, теперь он лучше представляет, как у нас всё устроено. Анчелотти нет равных. Это не просто тренер, но ещё и управленец. В больших командах, как сборная Бразилии, нужно управлять умами разных людей, чтобы добиться всех целей. Карло нужно, чтобы вся команда шла по очерченному пути. Я провёл хорошие годы в Милане под его руководством. Один раз мне нужно было съездить в Бразилию, чтобы решить семейные проблемы медицинского характера. Он меня отпустил. Тогда Анчелотти сказал, чтобы я вылетал в понедельник, во вторник был в Бразилии, с утра решал проблемы и вечером того же дня вылетал обратно. В среду, чтобы был в Италии и вышел на поле в четверг. Так и договорились. Он очень понимающий человек. Я мог выдумать предлог, чтобы остаться в Бразилии на подольше, но то, что он на меня положился, поверил моему слову и делает его великим тренером, — сказал Кафу в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».