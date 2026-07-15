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Стало известно имя хедлайнера церемонии закрытия ЧМ-2026

Стало известно имя хедлайнера церемонии закрытия ЧМ-2026
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Американский рэпер, певец и автор песен Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Певец выступит с номером, который задаст тон финалу на стадионе «Метлайф» в воскресенье, 19 июля. Церемония закрытия начнётся в 13:30 по местному времени, за полтора часа до начала финального матча.

Также в церемонии примут участие Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed и Том Круз. Обладательница премий «Эмми», «Грэмми» и «Оскар» Дженнифер Хадсон исполнит гимн США в специальной версии в преддверии финальной игры мирового первенства.

Сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Второй участник финала определится в матче Англия — Аргентина.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
SF2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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