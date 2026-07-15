Голкипер французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2026. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Участие в групповом этапе приняли 48 команд.

«Любой чемпионат мира — это запредельный уровень. Это то, что ждут четыре года. В каких-то странах есть болельщики, которые возвращаются с ЧМ и начинают копить на следующий. Мы увидели много нового», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с мероприятия «Ночь большого футбола» от Red Finch.

Первым финалистом ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая одержала победу над Францией (2:0) в 1/2 финала. Второй финалист определится по итогам встречи сборных Англии и Аргентины.