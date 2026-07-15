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Сафонов: мало вероятно, что буду играть, как Месси. К 39 годам планирую закончить

Сафонов: маловероятно, что буду играть, как Месси. К 39 годам планирую закончить
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Голкипер сборной России и французского «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов обозначил ориентиры по продолжительности карьеры.

«К 39 годам я планирую закончить (смеётся). Маловероятно, что буду играть, как Месси», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал для Лионеля Месси шестым в карьере. На турнире аргентинец возглавляет таблицу бомбардиров — на его счету восемь забитых мячей в шести матчах. Столько же голов у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, однако французы уже покинули турнир — они проиграли команде Испании со счётом 0:2.

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины встретится с командой Англии в полуфинале ЧМ‑2026. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 0
Аргентина
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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