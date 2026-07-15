Сафонов: маловероятно, что буду играть, как Месси. К 39 годам планирую закончить

Голкипер сборной России и французского «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов обозначил ориентиры по продолжительности карьеры.

«К 39 годам я планирую закончить (смеётся). Маловероятно, что буду играть, как Месси», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал для Лионеля Месси шестым в карьере. На турнире аргентинец возглавляет таблицу бомбардиров — на его счету восемь забитых мячей в шести матчах. Столько же голов у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, однако французы уже покинули турнир — они проиграли команде Испании со счётом 0:2.

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины встретится с командой Англии в полуфинале ЧМ‑2026. Начало — в 22:00 мск.