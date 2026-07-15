Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ

Российский голкипер Матвей Сафнонов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной. Команды сыграют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

«Смотрю футбол как аналитик, а не как зритель. Смотрю, где вратарь сыграл идеально, а где можно было лучше. Я за то, чтобы у меня была пища для размышлений. В матче Англия — Аргентина я за 3:3!» — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).