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Сафонов: на чемпионате мира запомнился камбэк Аргентины в матче с Египтом

Сафонов: на чемпионате мира запомнился камбэк Аргентины в матче с Египтом
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Голкипер французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов назвал запоминающимся моментом чемпионата мира 2026 года волевую победу сборной Аргентины над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала. Аргентинцы уступали с разницей в два мяча к 79-й минуте, но забили трижды в концовке встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Мне запомнился камбэк Аргентины с Египтом. Показалось, что как будто бы игра закончена. Но футболисты показали, что это не так. Некоторые бы позавидовали этому», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с мероприятия «Ночь большого футбола» от Red Finch.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Англией. Победитель матча встретится в финале с командой Испании, которая днём ранее одолела Францию (2:0).

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