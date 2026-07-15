Сафонов: на чемпионате мира запомнился камбэк Аргентины в матче с Египтом

Голкипер французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов назвал запоминающимся моментом чемпионата мира 2026 года волевую победу сборной Аргентины над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала. Аргентинцы уступали с разницей в два мяча к 79-й минуте, но забили трижды в концовке встречи.

«Мне запомнился камбэк Аргентины с Египтом. Показалось, что как будто бы игра закончена. Но футболисты показали, что это не так. Некоторые бы позавидовали этому», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с мероприятия «Ночь большого футбола» от Red Finch.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Англией. Победитель матча встретится в финале с командой Испании, которая днём ранее одолела Францию (2:0).