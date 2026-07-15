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Мостовой поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в 1/2 финала ЧМ

Мостовой поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в 1/2 финала ЧМ
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной. Команды сыграют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 0
Аргентина

«Ну, вы вчера видели игру непредсказуемую, да? Сегодня может быть совершенно противоположно или одинаково. Футбол — это не наука.

Думаю, голов тоже будет немного. Игра будет немножко похожей на вчерашнюю. Надеюсь, что Аргентина выиграет, но может быть 1:1 — и матч уйдёт в дополнительное время», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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