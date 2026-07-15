Мостовой поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в 1/2 финала ЧМ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной. Команды сыграют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

«Ну, вы вчера видели игру непредсказуемую, да? Сегодня может быть совершенно противоположно или одинаково. Футбол — это не наука.

Думаю, голов тоже будет немного. Игра будет немножко похожей на вчерашнюю. Надеюсь, что Аргентина выиграет, но может быть 1:1 — и матч уйдёт в дополнительное время», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).