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Матвей Сафонов высказался о введении паузы на водопой на чемпионате мира-2026

Матвей Сафонов высказался о введении паузы на «водопой» на чемпионате мира — 2026
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Голкипер сборной России и французского «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов поделился мнением о нововведении на чемпионате мира — 2026 — паузе на «водопой».

«Думаю, в дальнейшем паузу на «водопой» будут использовать как тактическую паузу и восстановление. Есть возможность сделать какие-то процедуры. Это имеет место. Я отношусь к этому пока непонятно. Это добавляет зрелищности, можно отдохнуть и перевести дух», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины встретится с командой Англии в полуфинале ЧМ‑2026. Начало — в 22:00 мск. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 0
Аргентина
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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