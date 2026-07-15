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Матвей Сафонов рассказал, в каких странах провёл летний отпуск

Матвей Сафонов рассказал, в каких странах провёл летний отпуск
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Российский голкипер Матвей Сафонов рассказал, в каких странах провёл летний отпуск.

«Мой отпуск полноценный закончился где-то неделю назад. Я занимаюсь и на поле, и в зале. Большое удовольствие доставляет находиться в Москве и видеться с друзьями.

В этот раз получилось полтора месяца отпуска. После свадьбы мы с женой полетели в Сеул. Дальше были в Китае неделю. Потом всё время проводили здесь. В Азии мне импонирует культура. Я там никогда не был. Мне нравится трепетное и уважительное отношение людей ко всему. Меня это зацепило», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам прошедшего сезона российский голкипер провёл 27 встреч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

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