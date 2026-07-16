15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Аргентина: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Аргентина
Комментарии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вышел в стартовом составе национальной команды в матче 1/2 финала мирового первенства 2026 года. Английская команда проиграла сборной Аргентины (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Кейн провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард не отметился результативными действиями. Кейн нанёс один удар по воротам Аргентины. Точность передач нападающего составила 64,3%.

В матче мирового первенства за третье место сборная Англии встретится с командой Франции.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Безрукий какой-то». Радимов назвал козырь аргентинцев в матче с Англией в 1/2 финала ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android