Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Аргентина

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вышел в стартовом составе национальной команды в матче 1/2 финала мирового первенства 2026 года. Английская команда проиграла сборной Аргентины (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

Кейн провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард не отметился результативными действиями. Кейн нанёс один удар по воротам Аргентины. Точность передач нападающего составила 64,3%.

В матче мирового первенства за третье место сборная Англии встретится с командой Франции.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).