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Вратарь ПСЖ Сафонов: на чемпионате мира болел за Францию — почувствовал грусть и тоску

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: на чемпионате мира болел за Францию — почувствовал грусть и тоску
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Голкипер сборной России и французского «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов признался, что болел за сборную Франции на чемпионате мира 2026 года.

«До вчерашнего вечера думал, что не сильно принципиально, кто выиграет. После матча я в себе почувствовал в себе тоску и грусть. Осознал, что болел за Францию на этом чемпионате мира. Я отталкивался от того, где больше моих ребят играет. За Португалию тоже был расстроен. В Испании тоже есть мой человек. Буду находиться в расстройстве. Прогноз на победителя делать не буду», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Франции проиграла Испании со счётом 0:2 в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины встретится с командой Англии во втором полуфинале ЧМ‑2026. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 0
Аргентина
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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