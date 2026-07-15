Вратарь «ПСЖ» Сафонов: на чемпионате мира болел за Францию — почувствовал грусть и тоску

Голкипер сборной России и французского «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов признался, что болел за сборную Франции на чемпионате мира 2026 года.

«До вчерашнего вечера думал, что не сильно принципиально, кто выиграет. После матча я в себе почувствовал в себе тоску и грусть. Осознал, что болел за Францию на этом чемпионате мира. Я отталкивался от того, где больше моих ребят играет. За Португалию тоже был расстроен. В Испании тоже есть мой человек. Буду находиться в расстройстве. Прогноз на победителя делать не буду», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Франции проиграла Испании со счётом 0:2 в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины встретится с командой Англии во втором полуфинале ЧМ‑2026. Начало — в 22:00 мск.