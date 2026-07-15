Гарри Кейн побил рекорд Уэйна Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн принял участие в 121-м матче за национальную команду, выйдя на поле во встрече 1/2 финала чемпионата мира с Аргентиной. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживает Исмаил Эльфат (Остин, США). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Таким образом, Кейн поднялся на единоличное второе место по числу игр за сборную Англии. Лидирует по этому показателю экс-голкипер Питер Шилтон, в активе которого 125 встреч за национальную команду.

Победитель полуфинала сыграет в главном матче турнира с Испанией, которая днём ранее одолела Францию (2:0). Проигравшая команда поборется за бронзовые медали. Обе игры запланированы на 19 июля.