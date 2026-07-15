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Гарри Кейн побил рекорд Уэйна Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков

Гарри Кейн побил рекорд Уэйна Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн принял участие в 121-м матче за национальную команду, выйдя на поле во встрече 1/2 финала чемпионата мира с Аргентиной. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживает Исмаил Эльфат (Остин, США). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 0
Аргентина

Таким образом, Кейн поднялся на единоличное второе место по числу игр за сборную Англии. Лидирует по этому показателю экс-голкипер Питер Шилтон, в активе которого 125 встреч за национальную команду.

Победитель полуфинала сыграет в главном матче турнира с Испанией, которая днём ранее одолела Францию (2:0). Проигравшая команда поборется за бронзовые медали. Обе игры запланированы на 19 июля.

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