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Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 15 июля

Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 15 июля
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Сегодня, 15 июля, прошли ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, 15 июля:

  • 20:30. «Университатя» (Румыния) — «МЛ Витебск» (Беларусь) — 1:0 (первый матч — 4:1);
  • 21:15. «Атерт Биссен» (Люксембург) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 1:2 (первый матч — 1:2);
  • 22:00. «Эгнатия» (Албания) — «Петрокуб» (Молдавия) — 6:1 (первый матч — 1:1);
  • 22:00. «Сутьеска» (Черногория) — «Кайрат» (Казахстан) — 0:2 (первый матч — 1:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная таблица квалификации Лиги чемпионов
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