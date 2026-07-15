Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 15 июля

Сегодня, 15 июля, прошли ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, 15 июля:

20:30. «Университатя» (Румыния) — «МЛ Витебск» (Беларусь) — 1:0 (первый матч — 4:1);

21:15. «Атерт Биссен» (Люксембург) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 1:2 (первый матч — 1:2);

22:00. «Эгнатия» (Албания) — «Петрокуб» (Молдавия) — 6:1 (первый матч — 1:1);

22:00. «Сутьеска» (Черногория) — «Кайрат» (Казахстан) — 0:2 (первый матч — 1:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».