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Определились участники финала ЧМ по футболу — 2026

Определились участники финала ЧМ по футболу — 2026
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Завершились оба матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Сборная Испании одержала победу над национальной командой Франции со счётом 2:0, а сборная Аргентины одолела Англию со счётом 2:1.

Таким образом, в финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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