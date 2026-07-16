Определились участники финала ЧМ по футболу — 2026

Завершились оба матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Сборная Испании одержала победу над национальной командой Франции со счётом 2:0, а сборная Аргентины одолела Англию со счётом 2:1.

Таким образом, в финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 22:00 мск.

В матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).