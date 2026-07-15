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Фото: стычка в матче Англия — Аргентина уже на третьей минуте, Месси ругался с соперником

Фото: стычка в матче Англия — Аргентина уже на третьей минуте, Месси ругался с соперником
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В полуфинальном противостоянии между сборными Англии и Аргентины первая стычка случилась уже на третьей минуте, когда судья Исмаил Эльфат не свистнул фол на игроке аргентинцев, а затем зафиксировал обратное нарушение. Это вызвало словесную потасовку с участием нескольких игроков обеих команд, включая капитана Аргентины Лионеля Месси, который о чём-то спорил с одним из игроков англичан.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
2-й тайм
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во главе спора двух держав находится архипелаг, называемый в Аргентине Мальвинскими островами. И Великобритания, и Аргентина приписывают принадлежность островов себе. Фолклендские (Мальвинские) острова на сегодняшний момент фактически являются территорией Великобритании.

Кроме того, знаменитая «Рука бога» Диего Марадоны на чемпионате мира в 1986 году случилась именно в матче с Англией.

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