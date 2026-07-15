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Бордо лишился профессионального статуса из‑за нехватки средств; клубу грозит банкротство

«Бордо» лишился профессионального статуса из‑за нехватки средств, клубу грозит банкротство
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Клуб «Бордо» исключили из профессиональных чемпионатов Франции — такое решение подтвердила Национальная дирекция по контролю и управлению (DNCG), сообщило издание L’Équipe.

Причина в деньгах: инвестиционный фонд Sparta Capital не смог собрать € 10 млн, которые нужны клубу для участия в следующем сезоне. Найти другого инвестора тоже не получилось.

Из‑за этого «Бордо» опустится в шестой дивизион французского футбола. Кроме того, клуб может обанкротиться: скоро пройдёт заседание коммерческого суда — там могут решить закрыть клуб до конца месяца.

«Бордо», который шесть раз становился чемпионом Франции, потерял профессиональный статус ещё в 2024 году из‑за финансовых проблем. Последние два сезона команда играла в четвёртом дивизионе, а теперь окажется ещё ниже.

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