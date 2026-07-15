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Себальос отказался от € 5 млн в год в ЦСКА и хочет перейти в «Наполи» — Фабрицио Романо

Себальос отказался от € 5 млн в год в ЦСКА и хочет перейти в «Наполи» — Фабрицио Романо
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Вингер аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос отказался от предложения московского ЦСКА и хочет перейти в «Наполи». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, армейцы были готовы платить 24-летнему футболисту зарплату в размере € 5 млн в год.

Сообщается, что «Наполи» уже согласовал с Себальосом условия личного контракта и направил официальное предложение в его клуб. По информации журналиста, предложенная сумма составляет $ 10 млн (около € 8,7 млн).

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс», а за основную команду выступает с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца календарного года.

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