Себальос отказался от € 5 млн в год в ЦСКА и хочет перейти в «Наполи» — Фабрицио Романо

Вингер аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос отказался от предложения московского ЦСКА и хочет перейти в «Наполи». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, армейцы были готовы платить 24-летнему футболисту зарплату в размере € 5 млн в год.

Сообщается, что «Наполи» уже согласовал с Себальосом условия личного контракта и направил официальное предложение в его клуб. По информации журналиста, предложенная сумма составляет $ 10 млн (около € 8,7 млн).

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс», а за основную команду выступает с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца календарного года.